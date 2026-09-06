中国大陆官媒《人民日报》称，今年上半年，台湾民众赴陆达285万人次、同比增24.9%，并批评民进党政府“逢陆必黑”已成为笑柄。

《人民日报》星期天（9月6日）在第六版“观沧海”栏目发表题为《“逢陆必黑”早已沦为笑柄》的文章称，造谣“台青e家”搜集个人资料的闹剧还未收场，民进党政府又在两岸议题上炮制新谣言。

针对9月15日起施行的大陆《国务院关于出境入境管理的规定》，文章指责陆委会曲解新规，并将其提醒台湾民众评估赴陆风险的做法，形容为阻碍两岸交流、制造“寒蝉效应”。

文章写道，近来民进党政府打压、恐吓、造谣等手段花样百出，频频制造两岸对立。在民进党当局叙事里，大陆仿佛处处是险境：小红书被污名化为“诈骗温床”，高德地图也被炒作存在资安风险；只要到大陆或使用大陆产品，就容易被扣上风险帽子，进而被以保护之名强行封禁，或用恐吓之辞吓退台湾民众。

文章称，“两岸同胞是骨肉天亲，交流交往交融，根本不需要担心有什么风险”，并指今年上半年，台湾民众赴陆达285万人次、同比增24.9%。文章认为，民进党频繁强调赴陆风险，是因为越来越多台湾民众了解大陆的发展，相关惠台政策的吸引力也在增强。

文章称，民进党“怕台湾民众亲眼看到大陆的繁荣，怕苦心经营的信息茧房被戳破，怕两岸同胞越走越近，更怕‘台独’叙事在事实面前轰然崩塌，政治操弄在民心向背中彻底破产”。

文章称，两岸交流越热络，他们的抹黑就越急迫。这种“逢陆必黑”的逻辑，早已沦为笑柄。

文章最后写道，两岸民众走亲走近、走到一起的大潮流不会改变，奉劝民进党认清大势，停止政治操弄，多做有利于两岸民众福祉的事。

对于中国大陆即将实施的出入境管理新规，台湾陆委会主委邱垂正8月5日说，新规的管制内容模糊空泛，具有相当的任意性，“禁止你出境就禁止你出境”，呼吁台湾民众赴中国大陆前做好风险评估。