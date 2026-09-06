台湾民众党前主席柯文哲因京华城及政治献金等案，一审被判有期徒刑17年，能否参加2028年总统选举也因此受到关注。柯文哲等七名被告及检方分别提出上诉，台湾高等法院将于9月8日首次开庭。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，台北地检署指控，柯文哲在台北市长任内先后收受威京集团主席沈庆京210万元（新台币，下同，约8.4万新元）及1500万元贿赂，让未达都市更新年限的京华城准用《都市更新条例》容积奖励项目，再通过都市计划细部计划变更，取得20%的容积奖励，涉及不法利益逾121亿元。

检方另指控，柯文哲担任民众党主席期间私下收受600万元，并通过收取肖像权授权金、贩卖“KP小物”、举办“KP SHOW”等方式，侵占6834万余元政治献金；另涉嫌挪用众望基金会827万元资金，支付竞选总部员工薪资。

台北地院一审认定，柯文哲收受的210万元属于贿款，具有“前金后谢”的性质，但未认定“工作簿”档案中的“小沈1500”记录足以证明另有1500万元贿款。

检方上诉时强调，柯文哲曾传讯前民众党副主席黄珊珊，提及沈庆京已给过款项；沈庆京也曾指派助理提领1600万元，时间与柯文哲“工作簿”的记录接近。检方认为，这些可作为补强证据。

柯文哲则寻求推翻收贿罪判决。他在上诉理由中主张，一审采纳台北市前副市长彭振声、都市计划委员会前执行秘书邵琇珮的认罪陈述，作为对他不利的证据，质疑法院采证违法。

二审将先处理政治献金相关案情，涉及柯文哲、柯办公室前主任李文宗、木可公关公司前负责人李文娟及会计师端木正。

《联合报》分析，一审17年徒刑判决可能成为柯文哲竞逐2028年总统的障碍。即使案件在候选人登记前尚未定谳，他仍须争取撤销原判、改判无罪或将刑度降至不满10年，并确认没有其他法定限制，才可能恢复参选资格。

此外，柯文哲所涉背信罪是否会在二审后先行定谳，也可能影响其参选资格，是后续值得关注的争点。