中国广东省吴川市一名医生被指拒绝为一名出现过敏症状的五岁女孩诊治，事后还在她的电子病历“既往史”一栏标注“刁蛮”二字。当地卫生部门证实病历标注情况属实，已修正病历，并对涉事医生予以警告、批评教育及立案调查。

综合江西电视台《都市现场》和央广网报道，女孩母亲彭女士近日反映，7月12日晚8时许，女儿突发全身过敏，脸部和眼部明显肿胀，她随即带孩子到吴川市黄坡镇中心卫生院急诊就医。

彭女士说，当晚一楼诊室只有一名医生在岗。她上前求助，对方却让她去找喜欢的医生或预约的医生。医生虽然记下孩子姓名，仍让她到四楼求医。彭女士当场质疑其态度，医生随后离开诊室。

她带女儿上楼后，被告知四楼接诊的是外科医生，无法诊治儿童过敏。最终，该院副院长赶到现场，为孩子进行处置。

一周后，彭女士接到匿名电话，得知女儿的电子病历被写上“刁蛮”二字。她的丈夫到医院核实，在副院长见证下查看系统记录，发现涉事医生于就诊当晚11时许，在孩子病历“既往史”一栏写下“刁蛮”，没有其他病情记录。

彭女士的丈夫曾与涉事医生当面沟通，但双方未能达成一致。

彭女士担心，这一记录会影响孩子今后就医，遂通过12345热线投诉。吴川市卫生健康局8月24日回复称，已核实涉事医生确实在患儿电子病历中标注“刁蛮”，监督执法人员已到场取证，事件仍在调查。

《新京报》报道，吴川市卫生健康局医政医管科梁科长当时称，涉事医生解释，标注“刁蛮”是为了“方便以后不再看这个病人”。梁科长还称，彭女士在网上发声维权“对吴川整个地方来说是抹黑”。吴川市卫生监督所一名工作人员则告诉她，“这是一件小事情”。

吴川市卫生健康局星期六（9月5日）晚接受央广网采访时确认，病历标注情况属实。央广网另获悉，涉事病历已于星期五（4日）按规定完成审批程序并修正。

该局称，已联合相关部门赴黄坡镇调处，向患者家属通报处置情况。涉事医生接受思想和纪律教育后，已于星期六下午向患者道歉。该局表示，家属认可处置情况、接受调查结果，双方已达成和解。