在上海和香港两地上市的中国矿业集团紫金矿业，半年报中出现多处文字错误，包括将“人民政府”写成“人民币政府”。公司随后发布更正公告并致歉，但强调相关错误不涉及财务数据。

综合《中国基金报》、新浪财经和极目新闻报道，紫金矿业8月22日发布的半年报中，有三家单位的名称出现错漏：“墨竹工卡县人民政府”被误写为“墨竹工卡县人民币政府”；“青海西宁农村商业银行股份有限公司”漏掉“银行”二字；“江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）”中的“新能源”，则被写成“新熊源”。

紫金矿业星期六（9月5日）发布更正公告，修正定期报告财务报表附注中涉及上述三家单位的名称。

公告说，经核查，相关错误不涉及财务数据、会计科目及经营指标，“不会对公司已披露各期定期报告的真实性、准确性、完整性产生实质影响”。公司承诺进一步完善信息披露管理制度，严格校核审批流程，并加强与年审会计师事务所的沟通协调，避免类似问题再次发生。

这家大型上市公司的报告出现明显错漏，引发网民讨论。有人质疑审核把关不严，认为此类低级错误不应出现；也有人认为只是笔误，更正即可。

新浪财经报道，部分错字已出现在往年的报告中，其中“人民币政府”这个错误最早可追溯至2020年年报。报道调侃道：“六年前写错，六年后照抄，错误的‘生命周期’比不少项目经理的任期还长”。

公开资料显示，紫金矿业2020年至2024年的年报审计机构均为安永华明会计师事务所，2025年起改聘德勤华永会计师事务所。2025年12月，公司董事会秘书由郑友诚变更为高文龙。

紫金矿业主要从事铜、金、锂、锌等金属矿产资源的勘查与开发，业务遍及中国及多个海外国家。

今年上半年，公司营业总收入为1941.78亿元（人民币，下同，约368亿新元），同比增长15.78%；归属于上市公司股东的净利润为391.70亿元，同比增长68.17%。