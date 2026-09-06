台湾在野的国民党与民众党在新竹县竹北市的选举合作破局后，民众党中央决定撤回两党在新竹县的合作协议，要求党员在新竹县各级选举支持党内人选，不得为非民众党候选人助选，违者最重可被开除党籍。

综合台湾《联合报》和风传媒报道，民众党秘书长周榆修星期天（9月6日）表示，党中央一致决议，新竹县各级选举不再受两党“2026年联合治理暨地方选举合作协议”约束，全党应团结支持民众党提名人选，包括竹北市长候选人邱臣远。

周榆修说，党员若公开支持、站台、担任竞选团队职务或宣传非民众党提名的候选人，包括国民党新竹县长候选人徐欣莹，将从严议处，最重开除党籍。

邱臣远竞选团队发言人黄心愉回应，团队完全尊重并贯彻党中央委员会与中央评议委员会的决议。她说，民众党始终恪守政治承诺与制度原则，“当互信基础遭到破坏，我们就坦然面对、自主前行”。

不过，有白营地方人士坦言，新北市蓝白合作成功，民众党候选人还能与国民党新北市长候选人李四川同台，借助首长候选人的声势增加曝光；反观新竹县，白营没有县长候选人带动选情，地方更感孤军奋战，“大人在吵架，却波及到地方”。

这名人士认为，民众党虽尚无能力直接与蓝绿两大党抗衡，但仍可能在选举中扮演关键少数角色，更应审慎处理合作关系。双方应把此前的互动与承诺说清楚，避免各说各话，最终让地方候选人承担政党角力的后果。

另有白营地方人士则认为，合作破局及围绕徐欣莹的诚信争议，已破坏双方互信。既然合作无法延续，就应各自争取选民支持，以选举实力一较高下。