香港特区财政司司长陈茂波称，过去五年亚细安（中国称东盟）、中东及中亚市场在香港整体贸易中占比已上升至约17%，平均每年增长接近一成。

综合《明报》、“星岛头条”等报道，陈茂波星期天（9月6日）在网志说，亚细安自2010年至今稳居香港第二大贸易伙伴位置；投资方面，香港对亚细安的直接投资总额去年达到165亿美元（209亿新元），较五年前增长近1.4倍，占亚细安整体外来直接投资接近7%。

商业方面，来自亚细安和中东地区在港设立的企业数目已超过930间，较五年前增长近三成。贸易发展局调查也显示，绝大部分中国大陆企业拓展“一带一路”市场时，香港是其首选出海服务平台。

陈茂波表示，香港当局希望进一步协助“一带一路”企业开拓市场、降低交易成本，释放区内增长潜力，香港已与43个“一带一路”税务管辖区签订全面性避免双重课税协定，投资协定和自由贸易协定也分别覆盖20个和14个经济体。

目前已有超过100家“一带一路”地区的企业在港交所上市，总市值超过3400亿港元（550.6亿新元），个别中亚地区的国营基建公司也计划来港挂牌。截至今年7月，“一带一路”地区在港发行的上市债券共有82只，集资额超过4700亿港元。

陈茂波说，香港会继续发挥一国两制下的独特优势，推动硬联通项目、透过软联通对接规则，以实际行动为“构建人类命运共同体”贡献力量。