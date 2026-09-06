湖北省卫生健康委员会因出台地方药品鼓励目录、对本省药企实施地方保护，被中国国家市场监督管理总局查处。

综合中国经营网、《江苏经济报》等报道，中国国家市监总局上星期五（9月4日）公布《破除妨碍统一市场和公平竞争卡点堵点专项行动案件（第二批）》，曝光七起滥用行政权力排除、限制竞争典型案例，其中包括市监总局直接查处湖北省卫生健康委员会行政垄断案件。

通报指出，2025年11月，湖北省卫健委异化国家政策，擅自编制药品鼓励应用目录，将26种本地企业药品纳入目录，要求省内二级及以上公立医疗机构优先配备使用，设置进院绿色通道，配套台账监测、情况报送、通报督导等举措。

国家市监总局认定，上述行为无法律法规及国家政策支撑，单纯以产地作为倾斜依据，而非依据药品质量、疗效、价格，造成本地与外地药企不公平竞争，挤占外地企业市场空间，违反《反垄断法》相关条款，构成滥用行政权力排除、限制竞争行为。

据报道，市监总局向湖北省政府制发行政建议书，要求责令整改、消除竞争限制，并依规追责相关责任人。

经督促，湖北省卫健委废止涉事药品目录，恢复药品市场公平竞争秩序，完成追责问责。各地市场监管部门督促涉事单位通过修订废止文件、删除排他条款、重新受理许可等方式完成全部整改。

当地按照干部管理权限，对案件相关责任人作出政务处分处理。

市监总局表示，下一步将持续推进专项行动，紧盯企业反映强烈的堵点难点，坚决破除地方保护和行政性垄断，保障各类经营主体平等参与市场竞争，充分激发市场内生动力与创新活力。