台湾在野的国民党主席郑丽文坦言，彰化县选情艰难，但相信只要全党团结就能克服困难，并助力国民党2028年重返执政。

据台湾《联合报》报道，国民党彰化县长候选人魏平政竞选总部星期天（9月6日）举行成立大会，郑丽文及县内20多名乡镇市长、县议员候选人到场支持。

出席者包括竞选总部荣誉主委、国民党中央评议委员会委员赵守博，以及前县长阮刚猛、立委陈玉珍和谢衣凤、台中市长卢秀燕、前立委郑汝芬、彰化县议长谢典霖等。新北市副市长刘和然则通过预录影片表达支持，并承诺将南下助选。现任彰化县长王惠美没有出席。

郑丽文回顾，卢秀燕和王惠美当年竞选台中市长、彰化县长时，选情同样不被看好。她称，亲绿媒体当时指两人民调大幅落后于寻求连任的林佳龙和魏明谷，还质疑卢秀燕的竞选活动靠动员撑场，但两人最终都以大幅优势胜出，过去八年的施政表现优异。

她说，台中、彰化、南投、苗栗和云林均由国民党执政，各地首长不忘选民托付，政绩有目共睹。她呼吁选民支持魏平政接棒，延续王惠美的施政理念。

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郑丽文强调，魏平政具备优秀的学历、品格与专业能力，也愿意付出、勇于承担。她相信，全党团结就能突破选战难关，守住彰化，助力国民党2028年重返执政。

由于国民党中央没有就彰化县长参选人举行初选，最后征召律师魏平政参选，引发原有意争取提名的地方人士和王惠美的不满。