（北京综合讯）中国持续加强与埃及的军事合作，解放军空军上月首次派先进战斗机歼-16赴埃及参加两国空军联合训练后，来临一周还将派遣多型军机参加埃及航空展。

中国国防部官网星期天（9月6日）宣布，应埃及军队邀请，中国空军将派遣战斗机、预警机、加油机、直升机等多型军机，参加9月8日至10日第二届埃及航空展，地点在地中海南岸的埃及滨海城市阿拉曼国际机场。

通报称，这是中国空军第二次派遣军机参展，旨在增进友好互信，加强两军多样化军事合作。

首届埃及航展2024年9月3日至5日同样在阿拉曼国际机场举办。据中国国防部介绍，解放军空军当时派八一飞行表演队七架歼-10表演机、一架运-20飞机参加，是空军八一飞行表演队首次前往非洲国家进行飞行表演，也是表演队出国表演航程最远的一次。

代号“文明之鹰-2026”的中国和埃及空军联合训练于今年8月22日启动，预计持续至9月上旬。相比去年的首次训练，两军今年都提高了参演军机的规格。

中国方面，代号“潜龙”的歼-16战机首次飞出亚洲赴6000多公里外的埃及参加军演，还首次与法国“阵风”战机展开对抗训练。

明报新闻网引述网传图片报道称，赴埃及参加“文明之鹰-2026”联合训练的歼-16战机、空警-500预警机、运-20空中加油机，以及直-20直升机将参加埃及航展；如若属实，这将是中国国产预警机和加油机首次海外参展。