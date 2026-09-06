（北京／南昌综合讯）受台风“沙德尔”带来的连日强降雨影响，中国江西省吉安市遂川县两个村庄发生泥石流和山体滑坡，已导致至少三人遇难，11人失联。

路径罕见的沙德尔上周以来三次登陆中国，持续影响江西长达七天，是今年来给该省带来最强风雨的台风，已造成省内约16万1500人受灾。

综合新华社、中新社报道，连日暴雨在遂川县内引发多处山体塌方、洪水和泥石流。遂川县高坪镇明坑村星期六（9月5日）凌晨4时许发生泥石流，造成一人遇难、11人失联。另有12栋房屋受损，其中八栋房屋完全损毁。

救援人员星期天（6日）上午在倒塌房屋中找到一名失联人员，中午再找到一名失联人员，两人均已无生命体征。高坪镇明坑村遇难者人数由此升至三人，目前尚有九人失联。

遂川县左安镇扬芬村星期五和星期六也接连发生山体滑坡，造成两人失联。目前，多方力量正在现场展开救援。

中国国家防减救灾委、应急管理部星期六启动级别最低的国家四级救灾应急响应应对江西洪涝，国家发展改革委同日紧急安排中央预算内投资2000万元人民币（379万新元），支持江西省做好暴雨洪涝灾害灾后应急恢复。

另一方面，受连日来持续强降雨影响，中国最大淡水湖鄱阳湖水位出现阶段性回升。鄱阳湖标志性水文站星子站水位星期天突破15米，湖区通江水体面积明显扩大。本轮鄱阳湖水位快速回升，主要受沙德尔带来的持续性强降雨驱动。