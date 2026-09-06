中国辽宁省近日宣布历史等科目不再计入中考总分后，网红教师汤家凤呼吁当局反而应取消英语的主科地位，并称“崇洋媚外的历史该结束了”，再次掀起围绕“英语降权”的争议。

汤家凤是南京大学数学博士，长期从事考研数学教学。此次争议的缘起，是他对部分地区初中学业水平考试（简称中考）改革的担忧。

上月28日，辽宁省教育厅宣布，为优化考试评价并减轻学生负担，今年秋季学期起将历史、地理和生物学这三个科目由考试改为考查科目，不计入中考总分。

汤家凤上星期四（9月3日）在社媒平台“今日头条”写道，看到一些地方已不把历史计入中考分数，在中国纪念抗日战争胜利81周年之际，感觉“心里好沉重”。

汤家凤隔天进一步指出，真正应减负的是英语教学。他写道，“我公开呼吁取消英语作为核心课程的地位！从小学开始，初中、高中、大学，我们的孩子、家长、学校把多少资源、多少时间放在绝大多数人工作之后八竿子打不着的课程上”，并称“中国人崇洋媚外的历史该结束了”。

目前，英语与语文和数学一样，是中国基础教育的必修课。在高考中，三科权重相当，分值均为150分。

“汤家凤呼吁取消英语主科地位”上星期六（5日）登上微博热搜榜首，带动“要不要取消英语主科地位”等多个话题，当中不乏反对和质疑声。

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进发文狠批汤家凤是“蠢货”，并指将学习英语斥为“崇洋媚外”的其实仅是偏激、狭隘的一群人。

胡锡进认为，英语的地位是西方几百年来引领现代化的结果，而随着中国崛起，以中文为描述工具的发明创造正不断增加，科技和经济大盘也朝中文倾斜；但“那将是一个漫长过程……将这个问题高度‘爱国主义化’，只会欲速不达，导致不必要的意识形态争议和混乱”。

网民的看法则呈现分化。支持降低英语权重的人认为，多数人步入职场后使用英语的机会有限，人工智能（AI）翻译技术也足以满足交流需求。反对一方则强调，英语仍是中国接轨前沿科研领域的重要工具，弱化英语教育可能削弱国家竞争力。

近年来，呼吁降低英语主科地位的声音不时浮现。今年中国两会（全国人大、政协年会）期间，就有政协委员建议将高考英语分值从150分降至100分。

中国教育学者熊丙奇接受《联合早报》访问时说，呼吁取消英语主科地位的声音一直存在，核心理由是学生投入学习外语的时间太长，“投入产出比”不高；近年来又叠加至少两个因素：一是AI发展让一些人认为学习外语已不那么重要，二是网络舆论更多地将学英语和崇洋媚外联系起来，加剧对立情绪。

但在熊丙奇看来，单是降低英语分值并不能解决教育体系面对的问题。“科目减少了，（就会有人说）科目不被重视，那就会再增加；增加后，家长又说负担重，于是又减少……取消几年后又回来，是必然结果。”

他认为，真正待解的问题，是中高考的总分录取模式和单一评价体系所造成的“唯分数、唯升学”倾向；当前应聚焦的是应试教育模式怎么改，学科的存废之争反而对改革没意义。

中国科技媒体“快科技”报道则分析，这场争议折射公众对教育资源分配的反思，未来教育改革大概率不会走一刀切取消英语主科的极端路线，更可能分层分类，允许不同发展方向的学生选择适配的英语学习强度。