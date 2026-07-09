52名新加坡人疑似涉传销活动在广西被捕，这起相信是迄今最多新加坡人在海外被捕的单一事件上周公布后引起各方关注。记者星期天（9月6日）走访广西南宁五象新区的两个住宅小区。

这两个小区都曾是新加坡人赴南宁“免费旅游”时入住的公寓，位于南宁青山大桥附近。青山大桥是一座横跨邕江的白色双塔斜拉桥。

新加坡人赴南宁“免费旅游”时入住的公寓，位于南宁青山大桥附近。青山大桥是一座横跨邕江的白色双塔斜拉桥。图摄于9月6日。（沈泽玮摄）

记者先是询问房产中介外国人能否买房，两名不同公司的中介几乎都反问记者：“你是新加坡人吗？”

一名中介说，冠病疫情前曾有不少新加坡人租房，最多的一次是出租了10个房给一群新加坡人，最短租期约三个月。另一名中介也说，小区住着不少新加坡人和马来西亚人，尤其最近几年，有人租房，也有人买房。新加坡人较常找四房、江景单位，目前价格大约是120万至130万元人民币（22.6万至24.5万新元），都是通过中介而非开发商买；有时则是几个人合租，“有时候见到他们一堆人拿着行李箱”。

中介的说法无法证明公寓内举行过传销活动，但至少从侧面显示，新加坡人与当地住宅市场曾存在较明显交集。

2019年曾入住其中一个小区的不具名受访者说，她与丈夫当时原本只想接受朋友提供的免费住宿，没想到事情变得复杂。抵达第一晚，朋友安排聚餐，现场出现一群陌生的新加坡人，其中有人据称在当地做生意，也有人在那里买房。

第二天开始，所谓“免费旅游”逐渐变成房地产和投资介绍，并以“一带一路”等国家发展叙事作为投资依据。到了第三天，所谓投资并不只是买房，而是先加入“项目”，再介绍其他人加入，形成上下线收益关系。她决定不投资后，朋友的态度变得冷淡，又称最后一天活动，有当地官员出席。

记者走进这些小区，却很难看出异常。居民照常出入，记者在两个小区及周边逗留数小时，也没有听见明显的新加坡口音。附近一名餐饮店员工也说，最近看到的新加坡人已经少了。小区商店和餐馆以中国南方口味为主，并未突出新加坡或马来西亚特色；一个看似想与亚细安国家连结的会所，记者下午前往时没有营业。

记者与一般民众和网约车司机交谈时，他们对南宁传销的印象几乎一致：如今“基本没见到”，即使存在也“非常隐蔽”，与10多年前完全不同。

但有网约车司机称，过去经常“一间房几十个人住”，到了晚上还会一大群人出来消费；司机听到他们谈话，“我们就知道是传销的”。

另有人说，2018年前后，随着打击力度加强，传统的聚集式传销逐渐减少。2018年，原中国国家工商行政管理总局曾将南宁列为全国11个传销重点整治城市之一。

几名司机还提到，过去参与者多数来自外地，包括东北、四川、湖南、湖北等地。原因很简单：外地人到了陌生城市，更容易被拉入局；本地人则比较容易识破骗局。一名司机说，广西人不敢在广西骗自己老乡，“拉人头害人，一个村几千人，一知道就把你铲平”。但他们也都没听过，有外国人在南宁涉入传销活动。

传销未必需要一个明显的“窝点”，但可以借用城市本身的定位。

广西是中国面向亚细安的前沿地区，南宁又是中国—亚细安博览会所在地。房地产、区域发展、亚细安合作、“一带一路”等真实存在的政策和项目，都是传销人员编写话术的“素材”。

在广西经商多年的新加坡中国华南总商会会长刘文添说，传销人员甚至会拿出与部长等政治人物的合照来加强说服力。“他们就专门找机会和部长合照，然后利用这些照片。”

南宁的金湖广场多年前也曾被中国传销人员用作“资本运作”“1040阳光工程”等传销话术素材，把城市建筑、雕塑甚至周边景观解释成所谓“政策暗号”。记者星期天到访时，看到广场附近已竖起打击传销宣传牌。

中国—亚细安（中国称东盟）博览会常设展示厅于 2024年9月21日在南宁国际会展中心正式启用。图摄于2026年9月6日。（沈泽玮摄）

年度性中国—亚细安（中国称东盟）博览会不到两个星期就将举行。在南宁国际会展中心，工人已在布置会场。

从青山大桥下的住宅小区，到金湖广场，再到即将迎来中国—亚细安博览会的会展中心，都是一个正常运转的南宁。传销者利用的，恰恰就是这座城市真实存在的故事，再包装成带欺骗目的的“国家项目”叙事。

当真实的城市、政策与虚假的“国家项目”话术被拼在一起，不创造任何实际价值、只依赖拉人头的虚构资金运作桥段，就能打造出足以让人上钩的外壳。