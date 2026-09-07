中国工商银行等八家中央金融企业星期天（9月6日）分别发布增资计划，将补充核心一级资本。这些企业计划共增资3600亿元（人民币，下同，679亿新元）。

据新华社报道，这些中央金融企业为两家国有大型商业银行、两家政策性金融机构和四家国有商业保险公司。

中国工商银行、中国农业银行两家国有大型商业银行拟向特定对象中国财政部、中国烟草总公司及相关子公司发行A股股票，计划募集资金分别不超过1000亿元、1600亿元。

中国财政部也将向中国进出口银行、中国出口信用保险公司两家政策性金融机构分别注资300亿元、100亿元。

在国有商业保险公司方面，中国人保拟向特定对象财政部发行A股股票，计划募集资金不超过150亿元。财政部向中国人寿集团、中国太平分别注资350亿元、70亿元。中国再保拟由财政部以现金方式认购内资股，计划募集资金30亿元。

新华社也报道，中国财政部将于近期发行3000亿元特别国债，支持上述八家中央金融企业补充核心一级资本。这也意味着，财政部出资比率为超过80%。

报道引述未具名业内人士称，此次财政部对八家中央金融企业增资，属于未雨绸缪的前瞻性安排，是支持中央金融企业高质量发展、助力宏观经济行稳致远的主动作为。

财政部已在去年发行特别国债5000亿元，支持中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等四家国有大型商业银行补充核心一级资本。财政部副部长廖岷上月说，将发行3000亿元特别国债支持有关中央金融企业补充资本，引导提升服务实体经济能力。

报道称，当前中央金融企业经营发展总体稳健，资产质量稳定，主要监管指标均处于健康区间。报道也引述未具名专家称，本次资本补充有助于进一步增强中央金融企业的稳健经营能力、抵御风险能力和服务实体经济能力，属于前瞻性、系统性的政策安排。