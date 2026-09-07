市场日益担忧，中国高端消费刚显现的复苏势头已经停滞，导致奢侈品行业今年更加依赖美国市场推动增长，也更容易受到美股下跌冲击。

据彭博社报道，2025年末，中国市场似乎终于迎来转机。随着中美贸易战缓和，以及人工智能（AI）热潮对消费形成支撑，路威酩轩（LVMH）、博柏利（Burberry）和卡地亚（Cartier）母公司历峰集团均称，长期低迷的局面已经走出谷底；这轮低迷在2024年房地产行业崩塌后进一步加剧。

2026年消费开局良好，但近来市场信心开始动摇。MSCI中国指数今年以来已下跌约10%。更令奢侈品牌担忧的是，政府推出了针对富裕群体的措施，其中包括一直支撑奢侈品行业的所谓VIC，即“极重要客户”。

彭博社上月引述三家追踪行业数据的机构报道，中国25大奢侈品牌7月份的销售额下滑超过10%，令6月份已经出现的低迷进一步加剧。

伯恩斯坦分析师索尔卡上周将今年全球奢侈品行业销售增长预期从5.5%下调至5.1%，理由是中国市场可能“再次出现复苏假象”。此前，一组中国大陆奢侈品商场销售样本数据显示，6月和7月销售增速大幅放缓。

中国持续的经济低迷给中央和地方政府财政带来压力。为缓解财政压力，北京今年开始收紧资本外流管控，并加大力度追缴过去数十年的税款。这些举措对富裕消费者的影响尤其明显，而这正是奢侈品牌最为依赖的消费群体。

与此同时，深受整体经济低迷冲击的中产阶级消费者也在调整消费习惯。随着消费能力下降，他们不再像过去那样花费数万元购买名牌手袋，而是转向高端护肤品等价格相对较低的消费。正因如此，尽管许多时尚品牌仍举步维艰，欧莱雅和雅诗兰黛等企业却在中国市场迎来复苏。

对大型奢侈品集团而言，这一波折意味着，中国消费者要重新成为2010年至2020年间那样强劲的行业增长动力，还需更长时间。这也令奢侈品牌更加依赖美国市场。

晨星股票研究分析师索科洛娃分析，美国消费者目前在全球奢侈品消费中占比最高，预计这一局面将持续至2035年。

得益于人工智能热潮带来的财富增长，以及通常与高端消费密切相关的整体股市上涨，美国消费者正引领奢侈品消费。不过，这些新富人群似乎更愿意把钱花在腕表和珠宝上，而非手袋和名牌服装。

然而，最大的风险是美国股市的强劲涨势受阻，无论是债券市场的抛售潮蔓延至股市并引发回调，还是人工智能泡沫破裂的预言最终应验。投资者已经感到不安。

路威酩轩股价上周跌至2020年以来最低水平。尽管这一价位对长期投资者而言可能具有吸引力，但投资者仍须对中国和美国市场的前景更有信心。

至于中国市场，目前仍没有多少令人安心的迹象。路威酩轩7月指出，市场依然波动不定，消费主要集中在重要节假日和购物活动期间。或许近几个月恰好缺少能够激起中国消费者购物意愿的因素。6月中旬结束的“618”购物节在奢侈品领域表现平平；下月初的中国国庆“黄金周”以及随后的“双11”购物节，将成为检验市场需求的下一轮关键考验。