中国贵州省当地一家医院发生医生被肠癌病患刺伤事件，警方通报称，伤者送院救治，无生命危险，嫌犯则已落网，目前被刑事拘留。

据现代快报报道，有多名网民反映，贵州中医药大学第二附属医院红岩院区发生一起伤医事件。一名肠癌患者因不满治疗效果，将刀具藏在锦旗中带入医院，想找老专家未果后，持刀刺向旁边科室的医生。受伤医生是该院肛肠科住院医师，因腿脚不便，面对突发袭击时未能及时躲避。

报道上星期六（9月5日）引述医院内部人士称，上述医生身中多刀，目前仍在ICU抢救。贵阳市卫生健康局工作人员受询时证实确有此事，正在处理中。贵州省卫健委工作人员表示，具体情况星期一（9月7日）与宣传处联系。辖区油榨派出所则表示案件正在调查，不便透露详情。截至上星期六晚10时，涉事医院及贵州警方尚未发布通报。

据报道，贵州中医药大学第二附属医院公众号上星期五（9月4日）上午的推文中，“坐诊排班丨2026年9月7日—2026年9月13日红岩院区专家坐诊信息提前知”，上述医生还在正常排班。目前，院方已撤下该医生的专家门诊信息和相关医生介绍，一直到9月20日肛肠科都无法挂号。

贵阳市公安局南明分局星期天（9月6日）凌晨在微信公众号发布警情通报称，贵州中医药大学第二附属医院红岩院区上星期五晚上9时许发生一起刑事案件，致一人受伤。该局迅速出警，当场将胡姓嫌犯控制。

据通报，伤者目前已送医救治，伤情稳定，现无生命危险。胡姓嫌犯已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。