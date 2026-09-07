中国官方上周末组织境外媒体记者，赴西藏吉隆泥石流灾害现场采访，参与采访的媒体包括美国有线电视新闻网（CNN）。

据新华社报道，上星期六（9月5日）至星期天（6日），中国国务院新闻办公室会同外交部组织境外媒体记者赴西藏吉隆泥石流灾害现场采访。来自美国、英国、俄罗斯、印度、巴基斯坦等国家和地区的境外媒体记者参加采访活动。

报道称，记者团深入吉隆口岸等受灾区域，了解灾情、救援及恢复重建相关情况，现场采访了地质专家、消防救援人员和中国安能工作人员等，并拍摄了受灾区域，完成出镜报道。

离开受灾区域后，这批境外媒体记者参加西藏吉隆县泥石流灾害应急救援指挥部组织的中外媒体见面会；指挥部向记者通报抢险救灾的最新情况，并就灾情、救援进展以及失联人员安置等问题回答提问。

CNN报道称，此次行程约有10多名国际媒体记者参加，并形容这是一次由官方精心安排的采访行程，记者得以进入原本限制进入的灾区，了解救援工作。

CNN也称，尽管此次采访路线由中国官方安排，但CNN保有完整的编辑自主权。

中国央视的画面显示，除了CNN，其他参与采访的外媒包括英国路透社、俄罗斯RT电视台、印度报业等。

8月26日，中尼边境因冰川和岩石崩塌引发了如海啸般的特大泥石流。根据尼泊尔国家灾难局上星期六公布的数据，尼泊尔境内已确认1344人遇难，约5000人失踪；中国方面通报的死亡人数已增至43人。