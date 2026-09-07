随着台湾向美国采购的66架F-16V战机在9月开始陆续交机，台湾军方将在明年选派飞行员赴美训练。

台湾《中国时报》星期一（9月7日）引述国防部明年预算书报道，台湾军方计划派出1777人赴海外，生活费与机票签证费预算编列3亿1000余万元（新台币，下同，1242万新元），人数（1746）和预算（3亿3000余万元）均较今年少。

台国防部预算书显示，空军明年将派出66名F-16V飞行员赴美受训一年，受训预算编列的机票费、签证费与生活费约1亿余元。

台湾空军目前仍有11架F-16V战机常驻美国亚历桑纳州莫里斯空军国民兵基地，因此每年会固定轮派飞行员接受专精训练。

根据预算书，台美双方2019年11月签订五年的F-16型机后续训练案，在2024年底到期后，双方签订39亿余元合约，将训练案从2024年12月31日展延至今年9月15日，确保空军现役F-16V战机以及新购F-16V战机飞行员的训练能量。

此外，空军也编列125亿元，准备采购12架行政专机，并陆续汰换现役的福克50与毕琪1900行政专机，但明年预算书显示，空军计划派16人赴欧洲接受福克50模拟机训练，40人到美国接受毕琪1900模拟机训练。

据台媒7月报道，台空军司令部参谋长李庆然在立法院委员会作专题报告时向立委证实，台湾抗议美方F-16战机交货延误，要求技术服务、备份件及延长保固等方面的补偿。

台湾向美国采购的66架F-16V战机，首架交机时间从原定2024年延宕至预计今年9月，并预计在2026年底前完成全部交付。