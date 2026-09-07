中共中央机关刊物《求是》上周刊文称，中国经济当前正处在新旧动能加快转换和发展方式转变的关键时期，部分领域活力有所减弱，并指有的企业倾向于持币观望，不敢扩大投资、不敢增加用工。

《求是》9月1日刊发题为《在激发社会活力中增强高质量发展动力》的文章，署名为《求是》杂志评论员。

文章开篇称，社会活力是观察一个国家发展动力的窗口。7月30日召开的中共中央政治局会议，强调要增强发展动力、激发社会活力，并作出重要部署。

文章写道，经济发展的内生动力与社会活力息息相关，只有让一切劳动、知识、技术、管理、资本等要素的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，发展动力才可能持久、强劲、源源不断。反之，如果社会活力不足，过于谨慎和求稳的情绪就会传导，社会预期可能随之改变，好政策也可能在传导中衰减，资源要素难以得到有效配置，发展动力可能由此减弱。

文章指出，当前，中国经济正处在新旧动能加快转换和发展方式转变的关键时期，经济运行面临着一些困难挑战。供强需弱、内需不足的问题仍然突出，消费、投资增速下行压力较大，一些行业企业生产经营遇到困难、出现分化。

文章进一步称，表面上看，这些现象是发展动力的问题，深层来看，则反映出一些微观主体的预期、信心和行为选择正在发生变化，部分领域活力有所减弱。

文章写道，一方面，随着经济发展模式的调整转换，过去熟悉的生产方式、盈利模式、就业形态等正在发生变化，部分企业和劳动者一时难以适应。另一方面，世界变乱交织、动荡加剧，不确定难预料因素增多，“黑天鹅”、“灰犀牛”事件时有发生，外部环境的剧烈波动不断冲击人们的既有认知和心理预期。

文章称，在国内外复杂因素的叠加影响下，有的企业倾向于持币观望，不敢扩大投资、不敢增加用工，有的劳动者倾向于求稳避险，不敢轻易转换赛道、不敢冒险创业，从而导致资源要素流动放缓，生产、分配、流通、消费各环节的衔接出现梗阻，使经济循环不畅，经济增长压力加大。

文章也提到，社会活力的强弱，根本上取决于生产关系和生产力、上层建筑和经济基础、国家治理和社会发展是否相适应。当前一些领域活力有所减弱，深层原因在于，随着中国经济发展阶段、环境、条件发生变化，有的领域体制机制同现实需要和发展要求不相匹配，需要与时俱进加以完善。

文章还指出，医疗、养老、托育等公共服务供给与群众期待还有差距，有的家庭生活成本和风险加大，也在一定程度上影响着消费投资、干事创业的能力和意愿。

今年8月，《求是》曾发文讨论宏观数据与微观感受“温差”课题，指出辩证看待不同维度下的“温差”，才能准确把握经济全景，不被局部体感偏差放大焦虑。对此，《明报》当时发文称：“可视为官方承认‘温差’，直面‘温差’。”