针对旗下滴眼液抽检不合格事件，中国眼科药物企业珍视明回应称，初步调查结果显示，或与产品运输过程的因素有关，目前产品已全部停产停售。

中国国家药品监督管理局上星期五（9月4日）在官网发布37批次不符合规定药品名单，其中包括标示为珍视明（江西）药业股份有限公司、成都青山利康药业股份有限公司生产的共23批次妥布霉素地塞米松滴眼液不符合规定，不符合规定项目涉及性状、粒度和无菌。

中国国家药监局表示，已要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回不符合规定药品，对不符合规定原因开展调查并切实进行整改。药监局也要求相关省级药品监督管理部门依据《中国药品管理法》，组织对企业和单位存在的涉嫌违法行为立案调查，并按规定公开查处结果。

综合澎湃新闻和每日经济新闻报道，根据药监局附件名单，珍视明10个不合格批次仅存在性状、粒度不达标，不涉及无菌不合格问题。

公开资料显示，妥布霉素地塞米松滴眼液主要用于治疗眼部细菌感染及炎症反应。原研厂家是诺华，中国国内仿制药厂家包括珍视明、齐鲁制药、兴齐眼药、恒瑞医药等药企，珍视明妥布霉素地塞米松滴眼液于2008年上市。

珍视明负责人受询时称，公司对不合格产品进行了调查和分析，目前推测产品性状和粒度不合格，或与产品在物流运输过程中的放置方式、温度等因素有关。

负责人介绍，公司4月10日接到药监局通知后，立即停止涉事滴眼液生产，封存仓库全部库存产品、放行单据，全部悬挂待验标识；对在产待检验、待包装产品物理隔离；全面停止该产品放行、销售、使用，并启动召回。公司4月21日对外发布召回公告，不仅是10个不合格批次，而是全面召回公司在市面上的妥布霉素地塞米松滴眼液。

对于上述涉事滴眼液后续复产与销售安排，负责人表示，目前正排查和锁定问题原因，在研究结果完全明确前，不会启动产品的复产和销售。