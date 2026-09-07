中国车灯龙头星宇股份针对批量解约应届大学毕业生风波，决定对总经理周晓萍扣薪12个月，人力资源总监俞志明则被免职。

据中国澎湃新闻报道，星宇股份发布处罚决定称，鉴于8月初对部分新入职大学生事项处理不当造成的重大影响，经公司经理办公会决议，决定对负有管理责任的周晓萍给予扣薪12个月的处理。

此外，副总经理李树军被指负有直接领导责任，公司宣布调整李树军的分工，不再分管人力资源，并给予扣薪六个月的处理。俞志明被给予免职处理，人力资源部部长李梅则被给予降职调岗处理。

位于江苏常州的星宇股份，今年共招录440名应届毕业生。这批毕业生今年7月入职，仅一个多月后就被公司要求“二选一”：要么主动离职，获得半个月工资补偿；要么从研发岗位调往生产线，薪资重新核定。根据官方说法，最终有107人解除劳动合同。

面对不平等合约，有毕业生搜集证据，向当地劳动监管部门、香港交易所，乃至奔驰（新加坡称马赛地）、大众等星宇的海外大客户举报。

随着舆情持续升级，常州市人力资源和社会保障局8月25日对星宇通报批评，星宇人力资源总监被停职。两天后，星宇发出道歉信并提出升级版赔偿方案。也担任董事长的周晓萍9月2日再度公开表态“深刻反省并真诚道歉”。