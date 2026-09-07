中国江西赣州一来自低保家庭的女学生赴港看演唱会后，传出全家被取消低保待遇。当地民政局回应称，事件正在核查中。

此前网传信息显示，赣州一名在读中专生家境困难，全家每月依靠约2000元（人民币，377.5新元）低保金维持生活。

该学生赴香港观看演唱会，被指为高消费行为，当地官方劝阻后仍然前往。该学生返程后，民政部门通过出境记录启动复核，全家低保资格被取消，消息在网络上持续发酵。

据封面新闻报道，赣州市民政局回应称，目前市本级及下属县市区正在核查，具体情况尚未确认。

北京市惠诚律师事务所上海分所李夙律师分析认为，如果网传情况属实，低保认定看的是家庭整体经济状况，低保家庭需要接受动态核查；自费出境旅游、娱乐属于高消费核查情形，符合条件的可以依法终止低保待遇。

但律师同时指出，单次娱乐消费是否足以终止全家低保，仍存在行政比例原则上的讨论空间。民政部门作出停发低保金决定时，也应当书面说明理由；如果当事人对处理结果不服，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼。

另据赣州政府网站关于低保的现行规定，低保实行动态管理，享保家庭若存在有关部门认定的高消费行为且无法说明正当理由，可被停止救助。但现行公开规定并未显示“赴港”或“观看演唱会”本身会自动导致低保资格取消。

赣州市政府公布的最新《社会救助政策与标准》显示，农村家庭月人均收入低于785元，城市家庭月人均收入低于1005元的，属于低保户家庭。

当地低保政策也规定，已经纳入低保的家庭，如果在享受低保期间“存在县级以上人民政府相关部门认定的高消费行为，且无法说明正当理由”，可以停止救助。

2025年10月，时任民政部部长陆治原表示，中国常态化保障低保对象约3940万人。