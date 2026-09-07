中国大陆海警船近月开始在台湾以东海域展开巡逻。彭博社根据船舶追踪数据计算，巡逻覆盖约2万7100平方海里（约9万2950平方公里），超过台湾本岛面积的两倍。

几十年来，大陆对台湾的海上施压主要集中在分隔两岸的台湾海峡。彭博社称，如今北京正对台湾面向太平洋的一侧施加前所未有的压力，并形容这一海域是台湾与美国盟友保持联系的重要生命线。

自6月以来，继日本和菲律宾宣布计划划定两国在该地区的海上边界后，大陆平均每月向台湾以东海域部署两艘海警船。根据可追溯至2025年1月的数据，这是该区域首次出现此类巡逻活动。

彭博社根据船舶追踪数据计算，这些巡逻覆盖约2万7100平方海里，超过台湾本岛面积的两倍。相关船只距离台湾东海岸约30海里（55.56公里），未进入台湾主张的海域。

彭博社分析，若大陆对台湾发动进攻，控制台湾东部海域将是有效封锁台湾的关键。干扰台湾太平洋沿岸的航运，将对全球大宗商品贸易产生影响。

MarineTraffic数据显示，6月份，运输石油、天然气、铁矿石和农产品的船只经台湾东部海域通行527次，多于经台湾海峡通行的420次，而台湾海峡通常更为繁忙。

佛罗里达国际大学政治与国际关系系讲师葛静（译名，Jing Ge）说：“如果说台湾海峡是前门，东部海域往往被视为后门。”

葛静称，北京希望借此表明，这扇后门如今也面临挑战。

尽管全球近一半的集装箱船经由台湾海峡航行，但台湾东部沿海同样具有战略重要性，是连接菲律宾和更广阔太平洋地区的海上通道。当地航道通往重要港口和军事设施，美国及其地区盟友可经此运送补给；较深的水域也适合潜艇活动和水下监视。