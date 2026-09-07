中国时隔16年大幅修订《国防动员法》，修订版10月正式实施前，中国国家发展和改革委员会设立国防动员综合司（国动司）。

根据中国发改委官网介绍，国动司具体职责为承担国防动员工作综合协调、建设规划、督导落实等职责，承担国家国防动员委员会有关日常工作。

中国上月修订《国防动员法》，首次界定国防动员是将“经济和社会实力转化为国防实力”，并把先进技术与新兴领域力量纳入其中，凸显一套从军队、地方政府到企业与科研机构，平时掌握资源、战时迅速转换的动员体系正进一步法制化。

根据修订版《国防动员法》，国家国防动员委员会履行组织、指导、协调全国国防动员工作职能。委员会按照规定的权限和程序议定的事项，由委员会的成员单位和其他有关部门按照各自职责分工组织实施。

《国防动员法》也提到，国家国防动员委员会负责组织拟订国家国防动员规划，委员会成员单位根据职责分工和部署拟订本行业、本领域国防动员相关规划。

此外，国家国防动员委员会负责组织编制国家国防动员总体实施预案。委员会成员单位根据职责分工和部署编制相应的国防动员专项实施预案。

香港《明报》星期一（9月7日）发文称，国家发改委是配合该法即将实施，而设立国防动员综合司。

对于中国发改委为何会管起国防动员，文章解释，国防动员需要调动整个社会的资源，包括工厂、车辆、医院、通讯，涉及工信、交通、医院、财政等多个方面，要“将经济和社会实力转化为国防实力”，需要发改委这个强势部门来协调。

文章也称：“简而言之，军委国防动员部负责人力动员，发改委国动司负责资源动员。军队提需求、国动委做统筹、地方政府抓落实。”