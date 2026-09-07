台湾在野的国民党（蓝）和民众党（白）在竹北协调破局，民众党方面更禁止党员帮国民党新竹县长参选人徐欣莹站台。国民党则淡化冲击，强调竹北市长选举原本就不属于双方最初协商的22县市合作范围，其他地方的蓝白合作仍持续进行。

综合台湾ETToday、《自由时报》等报道，台湾年底地方选举登记截止，蓝白共推竹北市长人选破局，双方“县长挺蓝、竹北让白”（支持国民党参选新竹县长、竹北市长让给民众党）默契被打破。

国民党文传会主委陈以信星期天接受政论节目访问谈及相关问题时表示，蓝白合作是“大局的合作”，目前22县市中许多地方合作都相当顺畅。而竹北一开始就不在蓝白合的县市。

陈以信说，上星期争取连任的新竹市长高虹安登记参选时，国民党主席郑丽文和民众党前主席柯文哲亲自陪同；嘉义市方面，国民党市长黄敏惠与蓝白共推的民众党候选人张启楷每天保持密切联系，沟通顺畅；宜兰县吴宗宪、陈琬惠之间也充分合作。

至于台南，民众党没有推出市长候选人，国民党市长候选人谢龙介与白营市议员候选人也相互协助拉抬选情。

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陈以信说，蓝白合作在各地有不同情况，但绝大多数没有问题，双方仍有共同合作方向。当初协商合作时，重点主要放在县市长层级，以及立法院法案和政策方向，地方则涉及未来联合治理，这些都有书面协议。

谈到新竹县，陈以信坦言，目前的情况“的确很意外”，但强调竹北属于县辖市层级，一开始就不在蓝白合作范围。除竹北外，花莲市也有民众党参选人，显示乡镇市和议员层级本来就不属于双方最初所谈的22县市合作范围。

他认为，竹北选情出现变数，主要也与民进党调整布局有关。原任竹北市长郑朝方转而参选新竹县长，使原本可争取连任的竹北市长职位出现空缺，才令当地选情产生变化。

陈以信说，竹北是国民党在新竹县的重要根据地，这次国民党也是通过内部初选产生候选人。在蓝白合作大局为重的情况下，双方都不希望新竹的争议扩大到其他地方，目前其他县市的合作尚未受到冲击，相信蓝白仍会继续合作。

民众党星期天（9月6日）宣布，新竹县各级选举不再受“民众党与国民党二〇二六年联合治理暨地方选举合作协议”拘束，未来将自主决定合作对象与选举布局。

双方争议源于竹北市长人选协调破局，以及此前是否存在“民众党支持国民党参选新竹县长、国民党礼让竹北市长给民众党”的合作默契。

民众党主席黄国昌称，正因为双方有上述共识，民众党才没有在新竹县长选举推出自己的人选，并准备支持国民党候选人徐欣莹；但国民党最终仍提名吴旭智参选竹北市长。

徐欣莹则否认双方曾达成礼让竹北的协议，也称自己参加国民党新竹县长初选前，并未获得民众党明确承诺支持。黄国昌随后批评她“说话不算话”。

民众党秘书长周榆修也称，徐欣莹无法履行承诺，严重伤害蓝白两党互信基础。民众党规定，未来在新竹县，党员不得公开支持或替非民众党提名候选人站台，否则将从严议处，最重可被除名。