中国官方通报，中国外交部翻译司司长周景兴已履新中国驻挪威大使。

据中国驻挪威大使馆官网消息，中国新任驻挪威大使周景兴上星期六（9月5日）抵挪履新。

周景兴在机场发表书面讲话时说，建交72年来，中挪两国关系经受国际风云考验，保持稳定、可持续发展。中方愿同挪方落实好两国领导人重要共识，坚持伙伴关系定位，密切高层交往，深化互利共赢合作，加强多边协作，持续为两国人民带来福祉，共同为世界和平与发展作出贡献。

他表示，期待同挪各界人士携手努力，增进了解、深化友谊，推动两国政治互信、务实合作、人文交流迈上新台阶。

公开资料显示，现年57岁的周景兴毕业于大连外国语大学，曾任外交部首席英文翻译官、外交部翻译室英文处处长，外交部翻译司副司长、司长等职务，还兼任中国翻译协会常务副会长。

中国驻挪威使馆消息，时任大使侯悦今年7月15日辞行拜会挪威外交部长艾德，显示她即将离任。

公开信息显示，现年56岁的侯悦曾任中国外交部香港澳门台湾事务司副司长、司长，2023年1月出任中国驻挪威大使。