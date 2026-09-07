中国六部门发文扩大融资渠道 支持粮食安全和农村现代化
中国农业农村部等六部门印发方案，支持粮食安全和农村现代化。这是9月5日在黑龙江北大荒农业股份有限公司八五六分公司第六管理区拍摄的稻田。 （新华社）
中国农业农村部等六部门印发方案，提出结合财政支持、信贷、保险、债券和私人资本等不同融资方式，加强粮食安全和农村现代化。
中国农业农村部、中央农办、国家发展改革委、财政部、央行和金融监管总局等六部门，星期一（9月7日）公布《坚持农业农村优先发展 完善乡村振兴投入机制实施方案》。
方案提出，将强化政府资金优先保障、发挥债券资金支农作用、提升信贷资金支农效能、用好保险支农政策工具、激发民间投资活力、盘活用好农村资源资产，通过健全多元投入格局，确保乡村振兴投入力度不断增强，促进“三农”领域投入结构不断优化。
目标是到2030年，基本建立与农业农村发展水平相适应、结构合理、方式科学、质效并重的乡村振兴投入机制。
方案提出，加大对粮食主产区的利益补偿力度，实施粮食产销区省际横向利益补偿，完善产粮大县奖励政策，进一步提高财政补贴精准性，切实保护农民种粮和地方政府抓粮积极性。
方案支持银行机构在依法合规前提下，创新并推广与农业农村需求相匹配的信贷产品，加大首贷、信用贷等产品供给和续贷政策实施力度。
该方案也鼓励民间资本通过乡村振兴基金和其他市场渠道参与，同时支持符合条件的农业企业发行债券、上市以及基础设施房地产投资信托基金（REITs）的设立。