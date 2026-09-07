中国农业农村部等六部门印发方案，提出结合财政支持、信贷、保险、债券和私人资本等不同融资方式，加强粮食安全和农村现代化。

中国农业农村部、中央农办、国家发展改革委、财政部、央行和金融监管总局等六部门，星期一（9月7日）公布《坚持农业农村优先发展 完善乡村振兴投入机制实施方案》。

方案提出，将强化政府资金优先保障、发挥债券资金支农作用、提升信贷资金支农效能、用好保险支农政策工具、激发民间投资活力、盘活用好农村资源资产，通过健全多元投入格局，确保乡村振兴投入力度不断增强，促进“三农”领域投入结构不断优化。

目标是到2030年，基本建立与农业农村发展水平相适应、结构合理、方式科学、质效并重的乡村振兴投入机制。

方案提出，加大对粮食主产区的利益补偿力度，实施粮食产销区省际横向利益补偿，完善产粮大县奖励政策，进一步提高财政补贴精准性，切实保护农民种粮和地方政府抓粮积极性。

方案支持银行机构在依法合规前提下，创新并推广与农业农村需求相匹配的信贷产品，加大首贷、信用贷等产品供给和续贷政策实施力度。

该方案也鼓励民间资本通过乡村振兴基金和其他市场渠道参与，同时支持符合条件的农业企业发行债券、上市以及基础设施房地产投资信托基金（REITs）的设立。