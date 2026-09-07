搭载人工智能体助手、曾引发隐私等争议的“豆包手机”将于下个星期上市。

中兴努比亚星期一（9月7日）宣布，搭载字节跳动人工智能（AI）大模型豆包助手的量产旗舰努比亚NaviX Ultra将于9月16日正式发布。

官方将其称为全球首款AI智能体手机，可实现一句话让手机从“需要用户手动操作”的工具进化成“能替用户办事”的智能助手，并且听得懂、能干活、记得住，够安全。即日起，新品全网预约正式开启。

2025年12月1日，搭载豆包手机助手技术预览版的努比亚 M153工程样机以3499元（人民币，约660新元）少量发售，第二天即售罄。闲鱼上的二手价格一度达到4200元至4999元，比官方售价高出约700元至1500元。

这款手机曾与微信等第三方App发生冲突。 有用户使用豆包手机助手跨应用操作微信后，微信出现异常退出、甚至暂时无法登录。豆包后来下线了助手操作微信的能力；微信方面当时称，可能是触发了原有的安全风控机制。

此外，外界也质疑AI助手如果能“看”和“操作”整个手机，有智能体失控、用户数据丢失风险。豆包当时回应称，需要用户主动授权，不会代替用户进行敏感授权，也表示不会在云端存储用户屏幕内容。

在最新的豆包手机中，争议最大的“跨App操作”没有被放弃。今年1月已有报道称，豆包手机团队在和主流App厂商谈判，希望获得打车、外卖、订票等场景的操作权限，部分应用已经谈妥。

今年7月，努比亚完成智能体大模型备案，近日努比亚NaviX Ultra已正式取得工信部入网许可。