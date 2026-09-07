中国科技巨企华为和小米将抢在美国苹果公司之前，发布新款折叠屏手机。

综合上海证券报和快科技报道，华为和小米将于星期一（9月7日）相继发布各自的折叠屏旗舰手机。

华为是中国国内折叠屏赛道上起步最早、布局最全的厂商。这次发布的全新三折叠旗舰手机Mate XT 2非凡大师，采用全新展翼三折叠形态，通过左右翻折双翼展开，折叠架构也进行了重新设计。

华为常务董事、终端BG董事长余承东上周在微博上介绍，Mate XT 2在3.5mm超纤薄机身内首次容纳内外两块屏幕，展开后依旧是业界最薄、尺寸最大的折叠屏手机。

据报道，华为新机目前已开启预订，提供玄黑、皓白、锦紫三款配色，同时还将首次在折叠屏上引入硬件级灵盾防窥屏。

小米星期一（9月7日）将发布旗下首款“中折叠”手机小米18 Fold。（小米集团、手机部总裁卢伟冰微博账号）

小米将发布旗下首款“中折叠”手机小米18 Fold。

与目前主流的大折叠和小折叠不同，小米18 Fold采用全新中折叠形态，合上后配备5.38英寸外屏，展开后则是一块7.58英寸内屏，希望在直板手机便携性和大折叠大屏体验之间取得平衡。

小米18 Fold的性能是其一大看点，这款手机将首发小米自研玄戒O3旗舰晶片，并搭载澎湃OS 4。

苹果将于星期四（9月10日）凌晨1时举行2026秋季特别活动，届时预计带来iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max等新品，苹果首款折叠屏iPhone也有望正式亮相。

市场普遍预计，苹果首款折叠屏iPhone的平均售价将高达2300至2550美元（2913至3166新元），成为公司史上定价最高的手机产品。

凭借三折叠的复杂铰链与屏幕工艺，华为Mate XT 2将持续超高端商务定位，市场预估其顶配版本售价或突破3万元人民币（5662新元）。

小米集团、手机部总裁卢伟冰此前介绍，由于内存等核心元器件成本上涨，即将发布的小米18 Fold定价会比较贵，“1万多起步且多得不止一点”。