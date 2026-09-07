《习近平生态文明思想概论》（简称《概论》）已经出版，中国官媒报道称这本书是高校相关专业学生系统学习掌握习近平生态文明思想的重点教材，也是广大中共党员、干部学习领会习近平生态文明思想的重要读物。

据新华社报道，为深入推动习近平生态文明思想进教材进课堂进头脑，由中央宣传部、生态环境部组织编写的马克思主义理论研究和建设工程重点教材《概论》一书，已由高等教育出版社、人民出版社出版。

报道称，《概论》由导论和正文九章组成，共约17万字，系统阐述习近平生态文明思想的重大意义、科学体系、精神实质、丰富内涵、实践要求等，充分阐明习近平生态文明思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的重大理论成果，是中国共产党不懈探索生态文明建设的理论升华和实践结晶，是新时代生态文明建设的根本遵循和行动指南。

报道也提到，《概论》忠于原著原文，突出体系化学理化，坚持实践导向，切合教学实际，是高校相关专业学生系统学习掌握习近平生态文明思想的重点教材，也是广大党员、干部学习领会习近平生态文明思想的重要读物。