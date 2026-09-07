中国公安部部长王小洪星期一（9月6日）在北京会见老挝公安部部长万通，表示愿在打击网赌电诈犯罪、禁毒、追逃追赃、维护边境安全等领域同老挝深化合作，加大中老铁路安保合作力度。

据新华社报道，王小洪星期一在北京分别会见万通（Vanthong Kongmany），以及中亚国家乌兹别克斯坦内务部部长塔什普拉托夫（Aziz Tashpulatov）。

会见万通时，王小洪表示，愿同老挝认真落实两党两国最高领导人重要共识，做好双边合作规划，在打击网赌电诈犯罪、禁毒、追逃追赃、维护边境安全等领域深化合作，加大中老铁路安保合作力度，为携手打造新时代全天候中老命运共同体贡献更大力量。

新华社引述万通表示，愿同中国深化执法安全合作，推动两国关系不断向前发展。双方并签署有关合作文件。

会见塔什普拉托夫时，王小洪表示，愿同乌兹别克斯坦以落实两国元首重要共识为引领，践行四大全球倡议，围绕打击“三股势力”、高质量共建“一带一路”安保、执法经验交流和能力建设等重点深化合作，携手推动中国－中亚公安内务部长会晤机制取得更多务实成果，共同维护地区稳定与发展。

中国公安部部长王小洪（右）星期一（9月6日）在北京会见中亚国家乌兹别克斯坦内务部部长塔什普拉托夫（Aziz Tashpulatov）。（新华社）

四大全球倡议指的是全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和全球治理倡议。三股势力则指暴力恐怖势力、民族分裂势力和宗教极端势力。

新华社引述塔什普拉托夫表示，愿加强各层级执法交流合作，不断丰富双边合作内涵。