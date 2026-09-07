中国官方通报，湖北省和江西省公安厅原官员相继落马。

中共中央纪委国家监委网站星期一（9月7日）引述湖北省纪委监委消息，湖北省公安厅原党委委员、副厅长吴晓波涉嫌严重违纪违法，目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开资料显示，现年57岁的吴晓波是湖北应城人，拥有法学硕士学位。他曾任湖北省纪委监委第四审查调查室主任（副厅长级）、咸宁市副市长、咸宁市公安局局长等职，后任湖北省公安厅党委委员、副厅长，直至此番被查。

中国官方星期天（9月6日）通报，已退休的江西省公安厅党委委员万秀奇主动交代问题。（互联网）

上述网站星期天（9月6日）引述江西省纪委监委消息，江西省公安厅原党委委员万秀奇涉嫌严重违纪违法，主动向组织交代问题，目前正接受江西省纪委监委纪律审查和监察调查。

公开信息显示，现年63岁的万秀奇是江西九江人，曾在解放军部队服役、任职，1990年9月转任江西省公安厅，开启在公安系统的职场生涯，历任政治部干部科副科长、人事处副处长、机动侦察队队长等职。2008年12月至2017年8月，万秀奇出任江西省宜春市副市长、公安局局长，后任江西省公安厅党委委员、南昌市副市长、公安局局长，直至2021年卸任南昌公安局长，但保留江西省党委委员，直至退岗。