中国商务部星期一（9月7日）初步认定，原产于日本的进口二氯二氢硅存在倾销，并决定从星期二（9月8日）起采用保证金形式实施临时反倾销措施，保证金比率最高为99.2%。

中国商务部星期一发布公告称，调查机关初步认定，原产于日本的进口二氯二氢硅存在倾销，中国国内二氯二氢硅产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

根据公告，根据《反倾销条例》规定，调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。从星期二起，进口经营者在进口原产于日本的二氯二氢硅时，应依据初步裁定确定的各公司的保证金比率，向中国海关提供相应的保证金。

其中，信越化学工业株式会社的保证金比率为99.2%，德纳尔硅烷株式会社为80.8%，其他日本公司为99.2%。

中国商务部新闻发言人以答记者问形式说，应中国国内产业申请，中国商务部于今年1月7日对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销调查。立案后，商务部严格按照中国相关法律法规和世贸组织相关规则进行调查。

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发言人表示，中国一贯审慎、克制使用贸易救济措施，坚定维护公平和自由贸易。下一步，将继续开展调查，充分保障各利害关系方权利，根据调查结果客观公正作出最终裁决。

二氯二氢硅主要用于晶片制造过程中的薄膜沉积，用于生产逻辑晶片、存储晶片、模拟晶片和其他类晶片，也可用于合成硅基系列前驱体和聚硅氮烷等。

自去年11月日本首相高市早苗将“台湾有事”列为日本的“存亡危机事态”以来，中日之间原本密切的经贸关系受到严重波及，尤其稀土等军民两用物项的贸易几乎停摆。