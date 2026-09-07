中国科技巨头华为星期一（9月7日）在广州发布全新三折叠旗舰手机Mate XT 2，搭载最新的麒麟9050 Pro晶片。这也是继2020年10月华为Mate40全球发布会之后，华为时隔六年在旗舰发布会上推出全新高性能晶片。

据新华社、IT之家等报道，华为常务董事、终端BG董事长余承东星期一在发布会上介绍麒麟9050 Pro晶片。

余承东以英语说出了“Kirin 9050 Pro , Super fast , Super intelligence , Super cool , The most powerful Kirin chip ever !（麒麟9050 Pro，超快、超智能、超酷，史上最强麒麟晶片）”，随后现场响起掌声。

据了解，麒麟9050 Pro在单晶片内将逻辑单元分层排布，如同从平层升级为复式，内部增设垂直互联通道，好似加装“电梯”，信号传输路径更短、时延更低、性能更好。

麒麟9050 Pro也是首款采用逻辑折叠技术的高性能晶片。首发搭载麒麟9050 Pro的Mate XT 2三折叠手机，整机性能对比去年9月发布的Mate XTs（第二代三折叠屏手机）提升了42%。