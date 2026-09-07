台湾中央选举委员会公告，共有26名中国大陆配偶登记参选今年底的九合一地方选举，其中包括上月底登记参选的台湾民众党前立委李贞秀。

综合台湾TVBS新闻网和公视新闻网报道，台湾中选会主委游盈隆星期一（9月7日）在记者会上介绍今年11月九合一地方选举的登记情况时说，经统计，共有1万9695名候选人完成登记，将角逐全台总计1万1051个当选名额。虽然较四年前略减了130人，但12年来都维持在两万人上下，属于自然增减。

游盈隆称，在陆配参政方面，这次总共有26人登记参选，其中包括两年前被内政部以资格不符解职的史雪燕和民众党前立委李贞秀。人数较四年前增加七人。26人中，19人登记参选村里长，直辖市和县市议员界别各有两人，乡镇市长一人（李贞秀），以及两人登记参选乡镇市民代表。当中以台北市陆配登记人数最多，共六人。

谈到陆配参选资格，游盈隆说，中选会认定直辖市议员或县市议员参选资格，乡镇市长、乡镇市民代表、村里长等资格则由地方选委会认定。

李贞秀8月26日在脸书宣布参选竹北市长，称这不是临时起意的政治决定，而是历经严酷的政治淬炼之后，她对这座城市作出的承诺。

8月31日，李贞秀在脸书上宣布完成登记参选程序。她说：“在竹北生活13年，这里是我工作、养育孩子的地方，也是我愿意全心守护的家园。市长不是终身职，是竹北市民四年一聘的工作。恳请竹北市民给李贞秀一次为大家服务的机会。”