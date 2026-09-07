中国甘肃省兰州市榆中县的部分莴笋被曝出使用果绿食品添加剂后，上海最大的蔬菜销售主体上海蔬菜集团已全面暂停当地莴笋进场销售。

博主“大雷的食品科普日常”上星期六（9月5日）发视频爆料称，他走访兰州市榆中县的13个蔬菜仓库，在超过一半的仓库内发现有菜农使用不明液体浸泡莴笋。

他透露，现场发现一瓶标注为“复配食品添加剂复配着色剂”的产品，颜色显示为果绿。他也从三家不同仓库抽取了用于浸泡莴笋的溶液样本，其中两份溶液检测出食品添加剂亮蓝和柠檬黄，未检出甲醛、二氧化硫、脱氢乙酸等物质。

官方随后通报，六家企业在莴笋收购环节违法使用果绿食品添加剂，已对它们立案查处。

澎湃新闻引述上海蔬菜集团报道，集团第一时间将相关信息通报至下属各市场，并立即启动紧急排摸和逐批溯源工作。经核查，江桥市场内一家商户的莴笋货源来自兰州榆中地区。

从星期天（9月6日）起，上海蔬菜集团各市场已全面暂停兰州榆中产地莴笋的进场销售，并对其他产地的莴笋进行进场前的全面抽检，合格后销售。

据报道，鉴于果绿食品添加剂是由亮蓝与柠檬黄调制而成，上海蔬菜集团上星期六获悉相关情况后即刻启动应急响应。

报道也提到，上海试剂生产厂家没有库存试剂，上海蔬菜集团从江西南昌紧急调运试剂，星期天下午6时试剂已达到各市场检测室，各市场检测室于当晚启动专项加急检测，没有发现来自兰州榆中产地的在售莴笋相关添加剂超标的情况。

中国近来一些食品安全事件由博主揭发。在上月，河北省张家口市康保县被曝有收购商使用甲醛溶液为白菜保鲜。公安机关刑事立案后，三名犯罪嫌疑人被拘留。