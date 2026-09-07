中国官方首次针对历史经典产业制定产业政策文件，目标在2028年培育50家百亿（人民币，下同，100亿人民币相等于18.9亿新元）规模龙头企业，塑造100个中国消费名品，打造若干千亿级规模特色产业集群。

中国工业和信息化部等多部门近日联合印发《关于推动历史经典产业高质量发展的意见》（下称意见），首次针对丝绸、茶叶、瓷器、中药、酿造、工艺美术、文房四宝等中华传统特色产业制定产业政策文件。

中国工业和信息化部副部长谢远生星期一（9月7日）在国新办新闻发布会上介绍，据不完全统计，历史经典产业代表性行业规模以上企业数量达2.5万家，从业人员近350万人，全行业年营业收入约8万亿元。

意见提出两阶段发展目标：到2028年，培育50家百亿规模龙头企业，塑造100个中国消费名品，打造若干千亿级规模特色产业集群；到2030年，培育形成一批世界一流企业和知名品牌，推动历史经典产业迈向全球价值链中高端。

谢远生称，围绕上述目标，意见系统部署了五方面重点任务。在产业统筹规划方面，提出夯实产业发展基础、优化产业规划布局、推进产业集群建设以及加快企业分类培育等任务举措。

在产业传承创新与转型升级方面，提出加强传承保护与科技创新，加快产业向高端化智能化绿色化方向转型升级等任务举措。

在产业融合发展方面，提出推动历史经典产业与文化、旅游、康养、教育、乡村振兴等领域多元融合等任务举措，培育消费新场景新增长点。

在培育产业高质量发展良好生态方面，提出加强商标品牌建设和推广、强化产业质量建设和标准引领等。

在推进产业国际化发展方面，提出通过搭建多渠道出海平台与加强宣传推广，加快推动产业融入国际高端消费市场。

谢远生还称，10月下旬将在浙江杭州举办首届历史经典产业博览会，系统展现历史经典产业创新发展成果。