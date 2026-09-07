台湾无党籍立委高金素梅涉贪案的核心被告张俊杰弃保潜逃，被台北地方法院发出通缉令。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，台北地检署今年6月8日起诉高金素梅涉贪案共24人。高金素梅被控利用亲友作为人头，诈领助理费、加班费和育婴津贴补助逾787万新台币（32万新元）。

高金素梅也被指控在2022年冠病疫情吃紧期间找人头非法从中国大陆大量输入未经核准的快筛试剂。检方对她求刑12年半。她的助理张俊杰另涉诈领补助款933万新台币，被求处16年以上徒刑。

张俊杰移审后被裁定以1000万新台币交保，施以电子手环科技监控，以及限制住居、出境及出海。

张俊杰的电子手环星期天（9月6日）深夜发出低电量告警，台北地方法院通知司法警察紧急拘提未果，事后在台北大安森林公园附近的草丛中寻获发现被破坏、丢弃的电子手环。

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台北地院星期一（9月7日）上午证实，张俊杰目前下落不明，除已先联络境管机关严加查核外，也对张俊杰发布通缉，通缉期至2059年1月21日。针对被破坏的电子手环，北院也将以毁损公物罪提告张俊杰。