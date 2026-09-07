中国知名相声演员郭德纲演出事因即兴改编经典红歌《弹起我心爱的土琵琶》未事先报备被武汉市文旅局立案调查。武汉文旅最新通报指，郭德纲歪曲篡改抗战歌曲，造成恶劣社会影响。

武汉市文化和旅游局星期一（9月7日）通报，7月24日晚，在武汉举办的《济公活佛》第八本专场演出中，演员郭德纲歪曲篡改表现抗战的著名歌曲《弹起我心爱的土琵琶》，造成恶劣社会影响。

通报称，经核查，郭德纲本场演出的举办单位江苏籽迪芮呈体育文化产业发展有限公司、演出场所经营单位武汉中南剧场管理有限公司，违反《营业性演出管理条例》第二十五条、第二十六条、第十六条规定。

依据相关规定，武汉文旅决定对江苏籽迪芮呈体育文化产业发展有限公司给予警告、没收违法所得48687.4元（人民币，下同，9190新元）、罚款486874元的行政处罚，责令其整改并加强对演员和演出内容的管理；对武汉中南剧场管理有限公司给予警告、罚款11万元的行政处罚。同时，对涉事人员严肃处理。

通报称，抗战歌曲承载中华民族抗战记忆与民族情感，绝不允许任何单位和个人歪曲篡改，将依法加强监管，切实维护文化市场环境。

郭德纲此前因被调查，他创办的麒麟剧社多场演出已经被取消或延期。