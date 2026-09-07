中国官方通报，中国证监会原副主席王建军涉受贿，一审被判无期。

山东省潍坊市中级法院星期一（9月7日）在官方微信公众号上通报，法院当天一审公开宣判中国证监会原党委委员、副主席王建军受贿案，对被告人王建军以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

法院审理查明，王建军在2005年上半年至2019年9月，利用担任中国证监会云南监管局党委委员、副局长，中国证监会办公厅副主任、市场监管部主任等职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在公司上市、企业融资、业务承揽等方面谋取利益，直接或通过他人非法收受上述单位和个人给予的财物，共计9340万余元人民币（1761万新元）。

法院认为，王建军的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，鉴于他到案后如实供述罪行，主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿事实，认罪悔罪，涉案赃款赃物部分已追缴，依法可对他从轻处罚，法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，现年58岁的王建军曾长期在中国证监会工作，历任中国证监会发行监管部综合处副处长、处长等职。

王建军在2016年出任深圳证券交易所中共党委副书记、总经理，并于2020年升任深交所中共党委书记、理事长（副部长级）。

王建军在2021年10月回到中国证监会任中共党委委员、副主席，直至去年4月30日被官宣落马。去年11月，他被开除中共党籍和公职（简称“双开”）。检察机关今年3月对他提起公诉，法院6月开庭审理此案，王建军当庭表示认罪悔罪。