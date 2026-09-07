随着霍尔木兹海峡供应受扰，炼油商不得不将目光投向更遥远的替代来源。中国石油采购量的回升正推动非洲、加拿大和拉丁美洲原油价格上涨。

据彭博社星期一（9月7日）报道，波斯湾地区供应依然受限，而受美国封锁影响，伊朗原油出口几乎完全中断。与此同时，中国采购需求回升，与战争初期形成鲜明反差，当时需求疲软帮助抑制了油价上涨。

这一转变正在推高多种原油品种的价格。因无权接受媒体采访而要求匿名的交易员表示，本周刚果Djeno原油向中国买家报价时，较ICE布伦特原油的溢价最高达到每桶20美元（25.3新元），而几周前约为15美元。

他们表示，价格上涨正在将利润空间较薄的小型中国炼油商挤出市场，这些炼油商的利润率低于大型国有炼油企业。

近几周，中国炼油商还大量采购来自加拿大、巴西和阿根廷的原油，而强劲买盘也推高了俄罗斯太平洋沿岸ESPO原油价格。

与此同时，近期美伊冲突升级削弱了市场对霍尔木兹海峡运输恢复的预期，可供采购的中东原油品种价格也大幅上涨。

不过，中国原油采购量仍未恢复至战前水平。根据上月底的估算，目前进口量正接近每日1000万桶，而冲突爆发前约为1200万桶。

能源咨询机构GL Consulting创始人廖娜认为：“近期中国强劲采购主要是炼油商利用较好的利润空间所推动，”

她说：“商业机构积极补库存也发挥了作用，但这未必意味着支撑复苏的是更强劲的基础需求。”