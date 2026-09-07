中国主流车企应付账款周转天数相比去年不缩短反拉长，中国两部门发文，对车企向零部件供应商支付货款的账期与行为进行了严格规范。

中国工信部、市场监管总局星期一（9月7日）发布通知，事关推动汽车企业规范供应商账款支付优化账期管理。

通知要求，推动汽车企业规范采购货物、工程、服务等账款支付，努力构建公平公正、诚实守信、互利共赢的整车—零部件合作关系，促进汽车产业高质量发展。

通知要求，账期必须自供应商交付货物、工程、服务并验收合格之日起计算。一般生产性物料应在三个工作日内完成验收，装车验证的功能性零部件应在五个工作日内完成。

鼓励现金支付，严禁强迫或变相强迫供应商接受商票等非现金支付。鼓励汽车企业自货物验收合格之日起30天内完成中小企业供应商货款支付，最长在60天内完成支付。

对合同中未明确支付方式的，应使用现金支付中小企业账款，不得以商业汇票或应收账款电子凭证等替代支付。

去年6月，中国工信部要求车企践行支付账期不超过60天的承诺，多家重点车企也曾公开承诺“支付账期不超过60天”。但行业实际平均周转天数仍普遍在100天至180天以上，部分中小车企甚至更长。

今年7月，中国工信部表示，少数车企存在“延后起算时间、过程管理不规范”等变相延长账期问题。

据财联社今年8月底的统计报道显示，2025年年中、2025年及2026年年中主流车企应付账款周转天数均值分别约为170天、164天和187天，2026年年中较去年期末增加约23天。

报道统计的14家车企中，仅理想汽车账期有所改善，应付账款及票据周转天数为162.26天，相比去年期末缩短约23天。其他车企账期均较去年期末则有所延长，其中，小鹏汽车变化最大，增加约57天。

乘联分会负责人崔东树分析表示，“整车企业也很难，账期问题只能逐步改善。” 随着“反内卷”工作的不断深入，头部车企在努力维护市场价格的相对稳定，并保障产业链的资金逐步改善，但自身的盈利压力仍然很大。