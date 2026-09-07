（香港讯）香港6月底季节性流感爆发至今，共有逾450名长者因重症住院，其中300人病亡，另有16名儿童因流感重症入住加护病房，其中一人不治身亡。

据香港01报道，香港医务卫生局局长卢宠茂星期一（9月7日）透露上述数据，并指目前流感季节的严重个案主要涉及儿童与长者。

他说，香港流感活跃程度目前仍处于非常高的水平，流感检测阳性比率为11.17%，远超基线，医管局接收的病人当中，每一万人就有0.75人感染流感。

香港季节性流感疫苗接种计划将在下星期四（9月17日）展开， 卢宠茂呼吁市民尽快接种疫苗，并指这是减低出现重症及死亡风险的最有效方法。

香港夏季流感季节通常在七月至八月爆发。香港卫生署卫生防护中心7月初宣布，季节性流感活跃程度进一步上升，并超越基线水平，反映香港已进入流感季节。

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中心总监徐乐坚上星期一（8月31日）说，香港社区流行病毒株以甲型（H3）流感为主，占比超过七成，暂未发现基因突变的新变种病毒株。

徐乐坚说，公立医院监测数据显示，零至五岁幼童因流感入院的比率持续处于高位，随着开学后学生社交接触大增，预料流感传播速度将显著加快。