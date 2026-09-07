中国国务院总理李强会见正在访华的卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德，表示双方应深化能源、投资和人工智能领域合作，中国并支持卡塔尔调解斡旋中东局势。

据中国央视《新闻联播》报道，李强星期一（9月7日）下午在北京会见穆罕默德。李强表示，卡塔尔是中国在中东海湾地区的重要战略伙伴。在中国国家主席习近平和卡塔尔国家元首塔米姆埃米尔战略引领下，中卡战略伙伴关系保持稳健发展，政治互信不断巩固，互利合作成果丰硕。

李强指出，中方愿同卡方加强发展战略对接，高质量共建“一带一路”，深化传统能源、新能源、基础设施、人工智能、金融等领域合作，实现更高水平的互利共赢。

李强也表示，中方支持卡方就中东局势发挥调解斡旋作用，愿同卡塔尔等地区国家以及国际社会一道不懈努力，推动地区早日恢复和平安宁。

穆罕默德于星期一至星期二（9月7日至8日）应邀访问中国。

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此次访问正值美伊军事冲突再度升级、外交陷入僵局之际。卡塔尔一直在其中扮演调解方角色，穆罕默德8月27日访问德黑兰，与伊朗首席谈判代表、议长卡利巴夫等领导人会面，极力斡旋美伊恢复谈判，并强调重新开发霍尔木兹海峡对全球经济的重要性。