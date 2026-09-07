（北京综合讯）中国大陆官方推出当代台海谍战剧《交锋》，罕见以已故台湾前总统李登辉1995年访问美国引爆台海危机为背景，讲述横跨20年、号称改编真实事件的两岸谍战故事，不少大陆观众直呼“尺度大”。

有文史学者观看《交锋》后告诉《联合早报》，这部谍战剧是1949年中共建国以来，北京“对台最具文攻警告意味的一部电视剧”，但对台湾社会影响有限，更多是在大陆内部起到思想塑造作用。

中国国家安全部主导创作的40集国安题材电视剧《交锋》，星期天（9月6日）晚在中国中央电视台电视剧频道首播，开播第一天便拿下全国收视冠军。剧中呈现大量谍战交锋细节，许多中国网民纷纷在社媒发文称“好敢拍、好刺激、尺度大”。

据官方介绍，《交锋》从一宗世纪之交的泄密大案切入，讲述台湾国防部军事情报局派遣间谍伪装身份潜入大陆，开启漫长危险潜伏生涯的故事。20年里，双方博弈与缠斗从未停歇。

《交锋》的剧情频频直接提及李登辉。首集一开场交待1994年故事背景时，就以旁白点名：“近来，台湾地区领导人李登辉在与日本某作家对谈时，抛出了所谓‘身为台湾人的悲哀’等错误言论，煽动族群对立和分离意识。这些言论严重歪曲历史事实，破坏两岸关系基础，两岸关系发展面临严峻考验。”

《交锋》的剧情频频直接提及台湾前总统李登辉，首集一开场交待1994年故事背景时，就以旁白批评李登辉发表“错误言论”破坏两岸关系。（《交锋》视频截图）

已播出的前四集剧情中不断强调李登辉想要访美，一名外形和口音形似李登辉的人物也在剧中以模糊形象短暂登场，告诉军情局高官“要的是大陆的飞弹（导弹）方案”。剧中的军情局随后加快在大陆布置情报网络，派遣新人潜伏；一名军情局官员也前往海外拉拢出差的大陆火箭专家，以高额回报等人性弱点引诱他入局。

一名外形和口音形似李登辉的人物在剧中以模糊形象短暂登场，告诉军情局高官“要的是大陆的飞弹（导弹）方案”。（《交锋》视频截图）

官媒《北京日报》称：“熟悉的情节，不禁让人想起新中国成立以来公开披露的涉案级别最高的涉台间谍案——1999年破获的刘连昆重大间谍案。原解放军总后勤部军械部部长刘连昆被台湾军情局长线策反，潜伏七年期间出卖大量导弹、军工部署核心机密，案件震动全国，也成为90年代台海隐蔽战线交锋的标志性事件。”

中国国家广播电视总局也发文指《交锋》的创作根基紧扣“真实”二字，在创作过程中梳理大量国安真实案件，力求在人物处境、案件逻辑、时代细节等方面都经得起推敲。

中国大陆过去的谍战片，多以国共内战、抗日战争或中共建国初期为背景。在《交锋》之前，2021年播出、融入家长里短和黑色幽默的电视剧《对手》，是极为罕见将背景放在当代的两岸谍战剧。

不愿具名的文史学者指出，《对手》中的台湾只是作为一个背景名词存在，而《交锋》中的台湾却变得具象化：“以前在中国大陆影视剧中，比较回避中华民国国号之类的（元素），全部出现了……将台湾跟中国大陆的对抗性关系、张力，更加具体地呈现了出来。”

不愿具名的文史学者指出，《交锋》中的台湾却变得具象化：“以前在中国大陆影视剧中，比较回避的中华民国国号之类的（元素），全部出现了。”（《交锋》视频截图）

他分析，对大陆而言，国家安全的最高原则是政治安全，台湾一直是北京反渗透、反颠覆的重点防范对象。“他们想透过‘这个东西’（《交锋》），将台湾的政府体系作一个比较敌对化的描述，可以起到防渗透的效果。”

这名学者认为，《对手》的画面、叙事风格和情节设计，“其实是非常大陆风的一部电影”，对普通台湾人不会产生影响，“更多作用在中国大陆自己的一般民众身上”。

中国国家广电总局称，在情报博弈的叙事下，《交锋》是一次国家安全“全民化”教育的落地，具备极强的社会警示教育价值。“让观众在追剧过程中直观了解间谍渗透的常用手段，了解其活动的隐蔽性与危害性，真正认识到维护国家安全是与每个人息息相关的”。