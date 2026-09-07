美国今年7月传出施压墨西哥对中国钢铁和铝产品设置贸易壁垒之际，中国外长王毅星期一（9月7日）在北京同墨西哥外长贝拉斯科会谈，表示支持墨西哥维护主权和安全，反对外来干涉。王毅并强调，中国和墨西哥的关系不针对第三方，也不应受第三方影响。

应王毅邀请，今年4月出任墨西哥外长的贝拉斯科（Roberto Velasco）星期天至星期一（9月6日至7日）对中国进行访问。

据中国外交部官网消息，王毅星期一在会谈中表示，中国和墨西哥都是发展中大国，双方理念相近，拥有共同利益，都致力于加快国家发展和振兴，都希望构建更加公正合理的全球治理体系。他指出，中国和墨西哥已成为互利共赢的合作伙伴，也是维护国际和平与公平正义的积极力量。

王毅表示，中国始终从全球南方国家团结协作的战略角度看待和推进与墨西哥的关系。中国并赞赏墨西哥长期坚定恪守“一个中国”原则，支持墨西哥坚持独立自主，维护主权和安全，反对外来干涉。他强调，中国和墨西哥的关系不针对第三方，也不应受第三方影响。

王毅认为，元首外交对中国和墨西哥的关系发挥着至关重要的引领作用。他表示，中国愿同墨西哥一道，加强高层交往，巩固政治互信，用好双边各层级沟通机制，深化各领域交流合作，推动两国全面战略伙伴关系持续深入发展。

今年亚太经合组织（APEC）“中国年”主题是“建设亚太共同体，促进共同繁荣”。王毅表示，中国愿以主办APEC各项活动为契机，同各方一道，重振亚太共同体，激活亚太自贸区进程。

他指出，中国和墨西哥在许多国际和地区问题上立场相近，中国愿同墨西哥加强国际和多边舞台战略协作，维护两国各自正当利益，共同为全球南方国家联合自强作出努力。

中国外交部引述贝拉斯科表示，墨西哥和中国友好源远流长，双方相互尊重，在尊重主权、国家平等等原则上理念相同。墨西哥赞赏中国提出的和平共处五项原则（互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处），坚定恪守“一个中国”原则和联大第2758号决议。

贝拉斯科表示，墨西哥愿同中国落实好两国元首达成的重要共识，加强高层交往，推进双边机制，拓展并深化务实合作，共同推动墨西哥和中国合作取得新的成果。墨西哥支持中国举办APEC领导人非正式会议并发挥引领作用，愿同中国加强协调配合，共同维护国际多边体系。

两国外长星期一还就共同关心的国际和地区热点问题交换了意见。