中国官方星期一（9月7日）提醒，将“血浆置换”“三氧疗法”用于健康人群“抗衰老、亚健康调理”属于违法违规行为。

据中新社报道，中国国家卫生健康委员会星期一在北京举行新闻发布会。新闻发言人胡强强表示，近期监测发现，个别医疗机构存在超适应证开展血浆置换、三氧疗法等行为，夸大治疗效果，将医疗技术包装成抗衰、防病的神技，宣称能够净化血液，给民众身体健康和财产安全带来隐患。

国家卫健委提醒，血浆置换是一种清除血液中大分子物质的血液净化疗法，是特定重症领域治疗手段。三氧疗法（全称三氧自体血回输疗法）则主要用于疼痛治疗和部分炎症的辅助治疗。

两项技术均非针对健康人群的预防性保健项目，将其用于健康人群抗衰老、亚健康调理，属于超适应证使用医疗器械及医疗技术，属于违法违规行为。

国家卫健委提醒，健康人群进行血浆置换可能破坏人体内环境稳态，引起生理机能紊乱，还可能因为穿刺造成感染，甚至存在远期未知风险。

国家卫健委并呼吁公众，科学理性看待相关医疗技术，不盲目接受不必要的医疗操作。