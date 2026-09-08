香港媒体报道，中国云南香格里拉、丽江等地多个热门“大经幡”景点陆续被拆除，其中香格里拉7月以来已拆除10多处仿经幡“彩旗塔”。当地执法部门强调，整治仅针对未经审批、违法占用草原的仿经幡设施，不涉及宗教因素。

香港《明报》星期二（9月8日）报道，经幡是藏传佛教的重要文化符号。近年来，香格里拉独克宗古城一带涌现多处“大经幡”景点，游客支付约9元人民币（约1.7新元）入场费，便可在蓝天、草原和古城白塔的衬托下，以五彩经幡为背景拍摄写真，吸引不少人穿上藏袍打卡。

但报道查证，香格里拉、丽江多个热门“大经幡”景点近期陆续被拆除，包括吸引大批游客专程前往的“五彩哈达大经幡”。

旅拍摄影师徐先生发布现场照片说，这处当地规模最大、最受游客欢迎的“大经幡”景点，已于星期天（9月6日）被拆除。《明报》也向多名当地民众证实消息。

谈及拆除原因，徐先生说，多名景点经营者告诉他，“宗教信仰的东西不让用作商业行为”。云南旅游业界也流传，所有商业运营的大型经幡都已拆除或正在拆除，香格里拉大经幡“将成历史”。

但牵头此次行动的香格里拉市林草局执法大队一名张姓人员告诉《明报》，整治依据《草原法》展开，仅拆除违法占用草原、未经审批的仿经幡“彩旗塔”及周边小木屋，不涉及传统藏传佛教经幡。

据他粗略估算，7月以来已拆除10多处违建“彩旗塔”；建于合规建设用地上的设施，仍可继续商业运营。协助拆除的香格里拉市综合执法局也回应称，当地部分“大经幡”因侵占国家草地、湿地而被拆除。

时事评论员蒋兆勇认为，当局处理具宗教意味的民俗和文化符号时应更加慎重，充分尊重藏区独特文化。

报道梳理发现，藏区多地近月开展了“破旧经幡乱象规范清理专项行动”。早在2018年5月，云南迪庆州委藏区工作协调领导小组就曾印发通知，部署经幡悬挂规范清理工作，以“解决因信教群众随意悬挂经幡造成火灾隐患、破坏生态环境、影响交通安全及引发争议纠纷等问题”。