中国人民大学教授金灿荣强调人口是重要战略资源，中国面对的不只是美国3亿多人口，而是整个西方约10亿人口的竞争。他呼吁各级党委政府增强紧迫感，加大政策支持和执行力度，尽力减缓人口下滑趋势。

金灿荣从上星期六（9月5日）起在多篇文章中谈及中国人口下滑问题，并从大国战略竞争的角度强调人口的重要性。他认为，中国与西方的竞争涉及整个西方约10亿人口，因此人口问题是极为关键的战略问题。

他指出，人口变化是一个慢变量，影响可能多年后才显现，但当前问题已十分紧迫。如果不予以高度重视，未来将更难应对。他呼吁各级党委政府“在思想上要有紧迫感，政策力度加大一些，执行上有力一些，尽最大努力减缓人口下滑的趋势”。

金灿荣还反驳人口越少、人均资源越多、生活就会越好的观点，并以东北地区人口流失为例，强调人口问题不能想当然。他认为，庞大的人口基数是中国人才红利和工程师红利的重要来源之一；生源大幅减少后，即使投入充足师资，也未必能培养出更多拔尖人才。

他赞同各级政府发展新质生产力，同时建议将更多精力和政策资源投入人口工作。在他看来，下大力气解决人口下滑问题，也是践行正确政绩观的体现。

金灿荣认为，现有措施力度仍较温和，需要进一步加力，解决人口问题背后的深层问题。虽然这需要投入大量资金和资源，也需要时间解决，“但是越拖，未来要付出的代价就越大”。

不过，贴文下方也有不少网民提出反驳，认为宏观层面的竞争压力，无法化解普通家庭的养育负担。有网民写道：“国家要面对10亿西方对手，是宏大命题；可我面对的是房贷、学费、育儿开销三座大山。”

另有网民质疑，以国家竞争为由呼吁生育，是对底层普通人的道德绑架，政策更应着力解决财富分配不均、劳动权益保障不足、中年失业及就业困难等问题。“现在不生孩子是不想生吗，是不能生，生了给不了孩子的好生活，连自己的生存环境都变得更加恶劣！”

也有网民认同金灿荣的警示，但希望政策不止于口号，而是推出更有力度、切实减轻养育负担的措施。有网民打趣道：“免费发一套房子，我就多生两个孩子。”