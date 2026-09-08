中国羽毛球协会选举张新为新任主席。他强调，将坚决把反腐败斗争进行到底，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。

据新华社客户端报道，中国羽毛球协会第七届会员代表大会第三次会议星期二（9月8日）在北京召开，完成协会负责人届中调整，选举张新为主席、李论为副主席，并罢免夏煊泽的副主席职务。

张新表示，中国羽协将以案为鉴、警钟长鸣，保持反腐败高压态势，“把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

他说，协会将落实体育领域“深化治理年”行动要求，持续开展“两化一堂”专项整治，肃清行业乱象、净化行业生态、重塑行业形象，并完善体育诚信体系，提升行业治理水平。

张新还强调，将聚焦奥运备战，加强国家队作风建设，打造能征善战、作风优良的国家队，勇担为国争光使命，为羽毛球事业发展和体育强国建设贡献更大力量。

此前，中国羽毛球协会接连有现任及前任负责人被查。

中国国家体育总局官网8月31日通报，夏煊泽涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组纪律审查和江苏省南通市监委监察调查。同一天，中国羽协原副主席兼秘书长王伟也被通报涉嫌严重违法被查。

在这之前，中国羽协时任主席、南京体育学院副院长张军于今年4月29日被通报接受调查。这意味着，约四个月内，中国羽协已有三名现任或前任负责人被查。