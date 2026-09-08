中国拥有逾百万粉丝的吃播博主“莹莹（干饭莹）”去世，年仅24岁。她生前曾透露因低钾住院。

综合极目新闻和《潇湘晨报》报道，莹莹的父母9月4日在社交平台发布讣告，称女儿已于2026年8月17日离世，并发文悼念“花样年华匆匆落幕，愿天堂再无疾苦，一路安好”。

极目新闻记者私信父母的账号，截至发稿未获回复；尝试联系电商工作室，但登记联系电话显示已停机。

莹莹的社交账号拥有123.4万粉丝，共发布169条作品，内容以吃播和美食分享为主。

她最后一条视频发布于8月14日，即离世前三天。当时，她解释近期停播和暂停更新，是因为低钾住院，并透露此前也曾因同样的问题入院治疗。她透露，自己血钾浓度最低才2.3mmol/L。

莹莹在视频中将健康问题与长期吃播及催吐行为联系起来，感叹直播带货并不容易，为展示商品往往需要反复进食，身体却未必承受得住。她提醒观众，挣钱固然重要，健康应放在首位。

报道引述知情人士称，莹莹长期存在低钾问题，怀疑她此次因低钾引发心脏骤停。不过，这一说法尚未获得证实。